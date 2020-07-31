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    Apple, iPhone 12'nin gecikeceğini resmen doğruladı

    Apple'ın Finans Birimi Başkanı Luca Maestri, iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 14:01
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    Apple, iPhone 12'nin gecikeceğini resmen doğruladı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilk önce Çin'deki üretimini durdurma kararı alan Apple, daha sonra hayatın normale dönmesiyle üretime yeniden başlamıştı.

    Apple'ın üretim fabrikaları şu anda her ne kadar tam kapasitede çalışsa da şirket, salgın sürecinden oldukça fazla etkilenmişe benziyor.

    iPHONE 12 BİRKAÇ HAFTA GECİKECEK

    Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone 12 serisinin, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gecikmeler sonrasında ekim ayına ertelenebileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Apple'ın Finans Birimi Başkanı Luca Maestri, söz konusu gecikmeyi doğrulayan ilk yetkili oldu. Maestri, iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikeceğini açıkladı.

    iphome

    Her ne kadar yeni İPhone'lar biraz geç piyasaya çıkacak olsa da şimdiden telefonların fiyatları ve özellikleri hakkında birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor.

    Apple, iPhone 12 serisinde 4 farklı modelle karşımıza çıkacak. Bu modellerin en küçüğü ise 5.4 inçlik iPhone 12 olacak.

    OLED ekranla karşımıza çıkması beklenen ve 4GB RAM kapasitesine sahip iPhone 12'nin fiyatının ise 649 dolar olacağı tahmin ediliyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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