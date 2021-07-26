Apple, iPhone 13 için 100 milyon A15 çip siparişi verdi

Apple, iPhone 13 için 100 milyon A15 çip siparişi verdi

CNBeta'ya konuşan tedarik zinciri kaynaklarına göre Apple, yaklaşmakta olan iPhone 13 serisi için TSMC'den 100 milyon A15 çip üretmesini istedi.

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında her ne kadar Apple cephesinden açıklama gelmese de gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

CNBeta'ya konuşan tedarik zinciri kaynaklarına göre Apple, tanıtmaya hazırlandığı iPhone 13 modelleri için tedarikçisi TSCM'ye 100 milyon adet A15 Bionic çip siparişi verdi.

Şu anda piyasadaki iPad Air ve iPhone 12'ye güç veren A14 yongası, 5nm işlemi kullanılarak oluşturulan ilk Apple işlemcisiydi. A15 yongası ise, yine 5nm mimaride üretilecek ve daha gelişmiş performans ve güç verimliliği sunacak.

Bugün yayınlanan yeni bir rapor, ayrıca A15 yongasının dört yüksek verimli ve iki yüksek performanslı çekirdeğe sahip, altı çekirdekli bir işlemci barındıracağını iddia ediyor.

Eğer bu bilgi doğruysa, yeni işlemci mevcut A14 ile aynı çekirdek sayısına sahip olacak, ancak yine de performans ve pil ömrü iyileştirmeleri sağlayacak.





ÜRETİM DE ARTACAK

Apple, yaklaşmakta olan ürün serisinin yüksek talep görmesini bekliyor. Şirket, tedarikçilerinden bu yılki yeni iPhone için üretimini yüzde 25'ten fazla artırmalarını istedi.

Söz konusu artışla birlikte tedarikçiler, iPhone 13 modellerinden başlangıçta 100 milyon adet üretecek. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 12 serisinde ise bu rakam 75 milyondu.