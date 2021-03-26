Apple, iPhone 13 satışlarından umutlu: Yeni bir rekor gelebilir

iPhone 12 satışları ile geçen çeyrek gelir rekoru kıran Apple, iPhone 13 satışlarından da benzer bir rekor hedefliyor.

Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modellerini içeren iPhone 13 serisinin, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni iPhone'ların tanıtım tarihi yaklaşırken, ABD'li şirket şimdiden yeni bir satış rekoru hedefliyor.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında 4 yeni iPhone 12 modeli tanıtmıştı. Her ne kadar iPhone 12 mini beklenen satış rakamına ulaşamasa da serinin diğer modellerinden Apple oldukça memnun.

Özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde patlama yapan iPhone satışları, şirketin kasasına 100 milyar dolardan fazla para girmesini sağladı.

BENZER REKOR iPHONE 13 SERİSİNDE BEKLENİYOR

Uzmanlara göre benzer bir rekor, iPhone 13 modelleri ile de gelebilir. Analistler, iPhone 12 için koyulan 80 milyon adetlik başlangıç tahminini, iPhone 13 için 100 milyona yükseltmiş durumda.

iPHONE SATIŞLARI NE DURUMDA

Şu anda Apple'ın Asyalı tedarik zincirlerinde herhangi bir artış veya azalış görünmüyor. Buna göre şirketin, yeni yılın ilk çeyreğinde 56-62 milyon arası, ikinci çeyrekte ise 45 milyon civarında iPhone satacağı tahmin ediliyor.

Aynı zamanda 2021 yılı genelindeki iPhone satış tahminlerini de yükselten analistler, bu rakamı 250 milyon adede kadar çıkardı.

TARİHİN EN PAHALI iPHONE'U

iPhone 13'ün, tasarım ve performans açısından çok yönlü iyileştirilmesiyle birlikte fiyatı da aynı anda yükselecek. Serideki en üst modelin, tarihin en pahalı iPhone'u olması bekleniyor.