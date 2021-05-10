Apple, iPhone 13'ün seri üretimine başlıyor

Gelen bilgilere göre iPhone tedarikçisi Foxconn, iPhone 13 modellerinin seri üretimine başlamak üzere.

Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 12 modelleri, yaşanan tedarik sorunları nedeniyle bir ay gecikmişti. Ancak Apple, bu yıl herhangi bir sürpriz yaşamak istemiyor.

Bu nedenle, merakla beklenen iPhone 13 serisinin önümüzdeki eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Çinli kaynaklara göre Apple tedarikçisi Foxconn, çok yakında iPhone 13 modellerinin seri üretimine başlayacak. Hatta Foxconn, yoğun üretim temposunda çalışanların ikramiyelerini de artırmış durumda.

Foxconn'un iPhone üreten Zhengzhou fabrikası için işe alım ilanında yer alan bilgilere göre şirket, üç aylık çalışmanın sonucunda çalışanlara ekstradan 1.165 dolar ikramiye verecek. Gelen bilgilere göre Foxconn, son zamanlarda bu ikramiyeyi dördüncü kez artırdı.

Mart ayı sonunda 545 dolar olan ikramiye, iPhone 13 seri üretiminin başlayacak olmasıyla bu seviyeye kadar yükseldi.

APPLE, YENİ BİR REKOR BEKLİYOR

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında 4 yeni iPhone 12 modeli tanıtmış ve özellikle yılın son çeyreğinde patlama yapan iPhone satışları, şirketin kasasına 100 milyar dolardan fazla para girmesini sağlamıştı.

Uzmanlara göre benzer bir rekor, iPhone 13 modelleri ile de gelebilir. Analistler, iPhone 12 için koyulan 80 milyon adetlik başlangıç tahminini, iPhone 13 için 100 milyona yükseltmişti.

Öte yandan bazı uzmanlar, iPhone 13 serisinin eylülde tanıtılsa bile hemen satışa çıkamayacağını, çünkü küresel çapta yaşanan çip krizinin Apple'ı da etkileyeceğini söylüyor.