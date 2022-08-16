Petrol
93.44
-1.75%
Euro
18.2344
-0.11%
Dolar
17.9634
0.03%
Altın
1.025
-0.22%
Borsa
2877
0.69%
Bitcoin
433.994
-0.11%
BTXN Coin
6.24
-2.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Apple, iPhone 14 için yüksek talep bekliyor

    Apple, tedarikçilerinden geçtiğimiz yıl ürettikleri iPhone 13 kadar iPhone 14 üretmelerini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, iPhone 14 için yüksek talep bekliyor

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 14 serisinden başlangıçta oldukça yüksek bir performans bekliyor.

    Apple'a yakın kaynaklardan gelen iddialara göre şirket, tedarikçilerinden en az iPhone 13 lansmanı için üretilen sayıda iPhone 14 üretmelerini istedi.

    İlk etapta üretim rakamının 95 milyon olması bekleniyor. Öte yandan Apple, 2022 sonuna kadar 220 milyon iPhone modeli üretmeyi planlıyor.

    iphone 14

    Apple, Pro Max modeline güveniyor

    Apple, yeni serideki en popüler telefonun iPhone 14 Pro Max olacağına inanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, en yüksek üretim adedini bu modele ayırmış durumda.

    Öte yandan, Çin ile Tayvan arasında yaşanan krizin, yeni ürünlerin piyasaya çıkışını olumsuz etkileyebileceği de gelen haberler arasında.

    Zayıflayan ekonomi ve artan enflasyonla birlikte tüketiciler, yeni nesil iPhone'ları satın alma konusunda daha temkinli olacak.

    Bu da doğrudan iPhone 14 satışlarını etkileyebilir ve Apple'ın satış hedefini tutturamamasına neden olabilir.

    Ancak Apple'ın attığı adımlar, şirketin iPhone 14 modellerine oldukça güvendiğini gösteriyor.


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Merkez Bankası'nın faiz beklentisi yüzde 14 oldu
    Ekonomi

    Merkez Bankası'nın faiz beklentisi yüzde 14 oldu

    'Yüzbaşıyım' yalanıyla dolandırılan kadın: Çok profesyonel dolandırıcıymış
    3. Sayfa

    'Yüzbaşıyım' yalanıyla dolandırılan kadın: Çok profesyonel dolandırıcıymış

    Görüş Bildir