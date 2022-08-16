Apple, iPhone 14 için yüksek talep bekliyor

Apple, tedarikçilerinden geçtiğimiz yıl ürettikleri iPhone 13 kadar iPhone 14 üretmelerini istedi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 14 serisinden başlangıçta oldukça yüksek bir performans bekliyor.

Apple'a yakın kaynaklardan gelen iddialara göre şirket, tedarikçilerinden en az iPhone 13 lansmanı için üretilen sayıda iPhone 14 üretmelerini istedi.

İlk etapta üretim rakamının 95 milyon olması bekleniyor. Öte yandan Apple, 2022 sonuna kadar 220 milyon iPhone modeli üretmeyi planlıyor.

Apple, Pro Max modeline güveniyor

Apple, yeni serideki en popüler telefonun iPhone 14 Pro Max olacağına inanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, en yüksek üretim adedini bu modele ayırmış durumda.

Öte yandan, Çin ile Tayvan arasında yaşanan krizin, yeni ürünlerin piyasaya çıkışını olumsuz etkileyebileceği de gelen haberler arasında.

Zayıflayan ekonomi ve artan enflasyonla birlikte tüketiciler, yeni nesil iPhone'ları satın alma konusunda daha temkinli olacak.

Bu da doğrudan iPhone 14 satışlarını etkileyebilir ve Apple'ın satış hedefini tutturamamasına neden olabilir.

Ancak Apple'ın attığı adımlar, şirketin iPhone 14 modellerine oldukça güvendiğini gösteriyor.