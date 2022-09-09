Apple, iPhone 14 uydu bağlantısı için Elon Musk ile görüşüyor

Apple, iPhone 14 uydu bağlantısı için Elon Musk ile görüşüyor

iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, diğer yandan Elon Musk ile de temas halinde.

iPhone 14 modelleri, Apple'ın birkaç gün önce düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı ve yeni modeller, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

iPhone 14'te uydu bağlantısı dönemi

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıktı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Yeni modeller, yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek bir uydu iletişim altyapısına sahip oldu.

Söz konusu uydu özelliği, şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilecek ve 2 yıl boyunca ücretsiz olacak.

Apple, Elon Musk ile görüşüyor

iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, diğer yandan Elon Musk'ın Starlink uydularını da kullanmak istiyor.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Elon Musk, "Apple ile Starlink bağlantısı hakkında bazı umut verici görüşmeler yaptık. iPhone ekibi kesinlikle iyi bir iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu sonuç vermesi halinde, gelecekte iPhone'lar Starlink uydularından da faydalanabilir.