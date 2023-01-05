Apple, iPhone 15 ekran tedarikçisini değiştiriyor

Apple, bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek iPhone 15 için ekran tedarikçisini seçti.

Apple, aralarında Samsung, LG Display ve Çinli BOE'nin de bulunduğu tedarikçilerinden ekran alıyor. Özellikle Samsung, iPhone 14 ekranlarının büyük bir kısmını üretiyor.

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın panel tadariki konusunda bu yıl BOE'ye yöneleceğini söyledi.

Samsung'un ekran üretimi azalacak

Analiste göre, yaklaşan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ekranlarının yüzde 70’i BOE'den yüzde 30’u ise Samsung’dan gelecek.

BOE, hem OLED hem de LTPO OLED siparişleri ile 2024'ün ikinci yarısında Apple'ın en büyük ekran tedarikçisi haline gelebilir.

BOE'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde sevkiyatlarda yüksek bir büyüme görmesi bekleniyor.

Analist, Apple için orta ila büyük OLED ve mini-LED ekranlar için ek siparişlerin yanı sıra, Android'ler için daha ucuz katlanabilir ekranlar nedeniyle BOE'nin kârının artacağını tahmin ediyor.