Petrol
79.36
1.95%
Euro
19.8818
-0.05%
Dolar
18.7727
0.16%
Altın
1.112
-0.45%
Borsa
5334
0.00%
Bitcoin
319.009
-0.09%
BTXN Coin
7.15
-3.50%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Apple, iPhone 15 ekran tedarikçisini değiştiriyor

    Apple, bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek iPhone 15 için ekran tedarikçisini seçti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 16:02
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, iPhone 15 ekran tedarikçisini değiştiriyor

    Apple, aralarında Samsung, LG Display ve Çinli BOE'nin de bulunduğu tedarikçilerinden ekran alıyor. Özellikle Samsung, iPhone 14 ekranlarının büyük bir kısmını üretiyor.

    Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın panel tadariki konusunda bu yıl BOE'ye yöneleceğini söyledi.

    Samsung'un ekran üretimi azalacak

    Analiste göre, yaklaşan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ekranlarının yüzde 70’i BOE'den yüzde 30’u ise Samsung’dan gelecek.

    BOE, hem OLED hem de LTPO OLED siparişleri ile 2024'ün ikinci yarısında Apple'ın en büyük ekran tedarikçisi haline gelebilir.

    BOE'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde sevkiyatlarda yüksek bir büyüme görmesi bekleniyor.

    Analist, Apple için orta ila büyük OLED ve mini-LED ekranlar için ek siparişlerin yanı sıra, Android'ler için daha ucuz katlanabilir ekranlar nedeniyle BOE'nin kârının artacağını tahmin ediyor.Apple, iPhone 15 ekran tedarikçisini değiştiriyor #1


    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Samsun'da çocuğu gibi gördüğü 50'den fazla kedi için köyünde yaşıyor
    Yaşam

    Samsun'da çocuğu gibi gördüğü 50'den fazla kedi için köyünde yaşıyor

    ABD’de polisten kaçmaya şüpheli, çalıntı araçla istinat duvarından düştü
    Dünya

    ABD’de polisten kaçmaya şüpheli, çalıntı araçla istinat duvarından düştü

    Görüş Bildir