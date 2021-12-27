Apple, iPhone 15’ten itibaren SIM kartlara veda edecek

Apple, iPhone 15’ten itibaren SIM kartlara veda edecek

Apple'ın, iPhone 15 modellerinden itibaren fiziksel SIM kart girişini kaldıracağı ve yalnızca e-SIM desteği sunacağı iddia edildi.

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor.

Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

iPHONE 15'LE FİZİKSEL SIM KARTLARA VEDA

Ortaya atılan iddialara göre Apple, 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 modellerinde yalnızca e-SIM teknolojisi kullanacak ve fiziksel SIM kart girişlerini kaldıracak.

Ancak bazı ülkelerde hala eSIM teknolojisinin aktif olarak kullanılmıyor olması, Apple'ın çözmesi gereken en büyük problemlerin başında geliyor.

Öte yandan Apple, şu anda piyasadaki yeni iPhone modellerinde ve akıllı saatlerinde e-SIM teknolojisini zaten kullanıyor.