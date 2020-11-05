Apple, iPhone 5C modelinin fişini çekiyor

Apple, 2013 yılında tanıtılan iPhone 5C modelindeki teknik destek imkanını kısıtladı. Ayrıca şirket, 2022 yılında bu modele destek vermeyi bırakacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, satıştan kaldırılan iPhone modelleri için hazırlanan "eski ürünler" listesini yeniledi.

Şirket, 2013 yılında tanıtılan iPhone 5C modelini söz konusu listeye ekleyerek, fişini çekme sinyalleri verdi.

2022'DE DESTEK SONA ERECEK

iPhone 5S'in uygun fiyatlı bir versiyonu olarak duyurulan iPhone 5C, aradan geçen 7 yılın ardından artık kısıtlı destek alabilecek. Apple'dan yapılan açıklamada ise, telefona olan desteğin 2022 yılında tamamen sonlanacağı bilgisine yer verildi.





2013'ün Eylül ayında tanıtılan iPhone 5C, 4 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip. 1GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip telefon, 1510mAh batarya kapasitesi barındırıyor.

8MP arka kameraya ve 1.2MP ön kameraya sahip iPhone 5C, Apple A6 işlemcisinden güç alıyor.

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