Apple, iPhone 6'ya olan desteğini sonlandırıyor

Apple, iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.

Apple'a göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.

Apple, iPhone 6’nın artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı ve telefonu "vintage" listesine ekledi.

Apple'dan destek alamayacak

iPhone 6, şirketin önceki modellerinden çok daha büyük bir ekrana sahip ilk akıllı telefonu olduğu için birçok Apple kullanıcısının hafızasında yer etmişti.

Telefonun üretimi birkaç yıl önce durduruldu, ancak yine de Apple'dan güvenlik düzeltme ekleri ve teknik destek almaya devam etti. Şimdi ise telefon, Apple'dan herhangi bir güncelleme alamayacak.

Son zamanlarda Apple'ın "eski" listesine eklediği telefonlar şu şekilde: