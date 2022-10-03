Petrol
87.35
2.60%
Euro
18.1881
0.29%
Dolar
18.5527
0.28%
Altın
991.4
0.32%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
359.875
-0.53%
BTXN Coin
10.84
-4.66%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Apple, iPhone 6'ya olan desteğini sonlandırıyor

    Apple, iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, iPhone 6'ya olan desteğini sonlandırıyor

    Apple'a göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.

    Apple, iPhone 6’nın artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı ve telefonu "vintage" listesine ekledi.

    Apple'dan destek alamayacak

    iPhone 6, şirketin önceki modellerinden çok daha büyük bir ekrana sahip ilk akıllı telefonu olduğu için birçok Apple kullanıcısının hafızasında yer etmişti.

    Telefonun üretimi birkaç yıl önce durduruldu, ancak yine de Apple'dan güvenlik düzeltme ekleri ve teknik destek almaya devam etti. Şimdi ise telefon, Apple'dan herhangi bir güncelleme alamayacak.

    iphone 6

    Son zamanlarda Apple'ın "eski" listesine eklediği telefonlar şu şekilde:

    • iPhone 4 (8GB)
    • iPhone 5
    • iPhone 5C
    • iPhone 5S
    • iPhone 6
    • iPhone 6 Plus
    • iPhone 6s (32GB)
    • iPhone 6s Plus (32GB)

    Bosna Hersek’te oy sayımı devam ederken seçim yasası değişti
    Dünya

    Bosna Hersek’te oy sayımı devam ederken seçim yasası değişti

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    6'lı masa toplantısı sonrası ortak açıklama
    Gündem

    6'lı masa toplantısı sonrası ortak açıklama

    Görüş Bildir