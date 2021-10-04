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    Apple, iPhone 8’ler için anakart tamir programını durdurdu

    Apple, ülkemizde satılan iPhone 8’lerde de görülen anakart sorununu tamir etmek için başlattığı programı durdurma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 11:05
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    Apple, iPhone 8’ler için anakart tamir programını durdurdu

    2017 ve 2018’de üretilen iPhone 8 modellerinin bir kısmında anakart problemleri yaşanmıştı. Söz konusu sorun; telefonlarda donmaya, yeniden başlamaya ve hatta açılmamaya neden oluyordu.

    Sorunlu iPhone 8 modelleri; Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede satıldı.

    Apple ise geçtiğimiz yıllarda sorundan etkilenen telefonlar için ücretsiz bir tamir uygulaması başlatmıştı.

    TAMİR PROGRAMI SONA ERDİ

    ABD'li şirket, sorunu yaşayanların programa başvurması için yeterli zamanın geçmesi ve iPhone 8’in artık eski modeller arasında yer alması nedeniyle tamir programını sonlandırdı.

    iphone

    Apple, her ne kadar program sonlansa bile sorun yaşayan iPhone 8 modellerine destek vermeyi sürdürecek. Ancak şirket, artık anakart sorunu yaşayan iPhone 8'lere öncelik vermeyecek.

    Bu nedenle hala anakart sorunu yaşadığınız bir iPhone 8 modeliniz varsa, en yakın Apple bayisine başvurmanız gerekebilir.

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