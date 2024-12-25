Apple, iPhone kablosuz şarj patenti ihlalleri nedeniyle dava edildi

Haber Merkezi

Apple, iPhone'larda kullandığı kablosuz şarj teknolojisinin patentini ihlal ettiği iddiasıyla Güney Koreli bir şirket tarafından dava edildi. LS Cable & System, Apple'ın iPhone ve AirPods gibi ürünlerinde kendi patentli teknolojisini izinsiz kullandığını öne sürüyor.

KABLOSUZ ŞARJ PATENTİ İHLALİ

LS Cable & System, Apple'ın iPhone ve AirPods gibi ürünlerinde "US8013568" numaralı patentini ihlal ettiğini iddia ediyor.

Şirket, Apple'ın 2017 yılında AirPower kablosuz şarj pedini iptal etmesinin ardından bu patenti ihlal etmeye başladığını belirtiyor.

LS Cable & System, 2019 yılından beri Apple'a patent ihlali konusunda uyarılar gönderdiğini ancak Apple'ın bu uyarıları dikkate almadığını açıkladı.

SAMSUNG DA BENZER BİR DAVA İLE KARŞI KARŞIYA

Samsung da yakın zamanda kablosuz şarj teknolojisiyle ilgili patent ihlali nedeniyle dava edilmişti.

Bir mahkeme, Samsung'un 2016 yılından itibaren ürettiği bazı cihazlarda patent ihlali yaptığına karar vermişti.

Patent ihlali davaları, teknoloji sektöründe sıkça karşılaşılan bir durum. Apple ve Samsung gibi büyük şirketler, genellikle bu tür davalarla karşı karşıya kalıyor.

APPLE'IN SAVUNMASI

Apple, henüz LS Cable & System tarafından açılan dava hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak, şirketin patent ihlali iddialarını reddetmesi ve yasal sürecin sonunda anlaşmazlığı çözmesi bekleniyor.