Apple watchOS 26.2 güncellemesini yayınladı: İşte gelen yenilikler

Apple, giyilebilir teknoloji ürünleri için hazırladığı watchOS 26.2 sürümünü yayınlayarak yeni özellikler ekledi.

Bu yeni güncelleme, özellikle uyku sağlığı takibi ve acil durum güvenliği konularında dikkat çekici yenilikler barındırıyor.

YENİ UYKU PUANI SINIFLANDIRMASI

Güncelleme ile birlikte uyku puanı aralıkları revize edilerek daha hassas bir sınıflandırma sistemi getirildi.

Yeni sisteme göre puanlar; Çok Düşük (0-40), Düşük (41-60), Orta (61-80), Yüksek (81-95) ve Çok Yüksek (96-100) kategorilerine ayrılıyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK UYARILARI

watchOS 26.2, doğal afetler ve seller gibi yaklaşan tehditlere karşı kullanıcıları bilgilendiren "Gelişmiş Güvenlik Uyarıları" özelliğini sunuyor.

Şu an sadece ABD'de aktif olan bu sistem, etkilenen bölgelerin haritasını ve detaylı güvenlik kılavuzlarını içeriyor.

Yeni sürüm, Müzik uygulamasında bir sonraki şarkıya geçişi engelleyen sorunu da çözüme kavuşturuyor.

Kullanıcılar, iOS 26.2 yüklü iPhone'larındaki Apple Watch uygulaması üzerinden Genel ayarlar menüsünü kullanarak güncellemeyi yükleyebiliyor.