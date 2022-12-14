Apple, iPhone kameralarını kimin ürettiğini ilk kez açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone kameraları için birlikte çalıştığı şirketin isminden ilk kez bahsetti.

Apple, salı günü yaptığı açıklamada, Japon tedarik ağına son beş yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını duyurmuş ve CEO Tim Cook'un ülkeyi ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Cook, TSMC tarafından yapım aşamasında olan bir tesis de dahil olmak üzere, birçok yarı iletken fabrikasına ev sahipliği yapan güneybatı Japonya'daki Kumamoto şehrini ziyaret etti. Apple CEO'su buradaki bir Sony tesisine de uğrayarak temaslarda bulundu.

Tim Cook, iPhone kameralarının arkasında kimin olduğunu açıkladı

Cook, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Apple’ın kameralar için 10 yıldan uzun süredir Sony ile ortak olduğunu duyurdu.

Yaptığı paylaşımda Cook, “iPhone için dünyanın önde gelen kamera sensörlerini oluşturmak üzere on yılı aşkın bir süredir Sony ile ortağız. Ken ve ekipteki herkese bugün bana Kumamoto'daki son teknoloji tesisi gezdirdikleri için teşekkür ederim." dedi.





Apple'ın Japonya yatırımları hızla artıyor

Apple yaptığı açıklamada, çok uluslu şirketlerden aile şirketlerine kadar yaklaşık 1.000 şirketi kapsayan bir ağ ile Japonya'daki tedarikçilere yaptığı harcamaları 2019'dan bu yana yüzde 30'dan fazla artırdığını söyledi.

Öte yandan Apple, Sony'yi iPhone ürünleri için kamera sensörleri sağlamak üzere Japonya'daki en büyük tedarikçilerinden biri olarak adlandırdı.