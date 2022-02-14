Euro
15.33
0.00%
Dolar
13.56
0.40%
Altın
809.04
0.11%
Borsa
2000
-2.49%
Bitcoin
574.355
-0.94%
BTXN Coin
37.39
0.45%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Apple, iPhone SE 3'ün üretimine başlıyor

    Gelen bilgilere göre Apple, düşük maliyetli iPhone SE 3'ü piyasaya sürmek için üretim aşamasına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, iPhone SE 3'ün üretimine başlıyor

    Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini çok yakında SE 3 modeli alacak.

    iPHONE SE 3 ÜRETİM AŞAMASINDA

    Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, telefonun üretim aşamasına girdiği ortaya çıktı.

    8 MART'TA TANITILACAK

    Apple'a yakın kaynaklar, şirketin düşük maliyetli iPhone SE 3'ü ve güncellenmiş bir iPad'i piyasaya sürmek için 8 Mart tarihini belirlediğini söylüyor.

    iphone se 3

    YENİ iPHONE SE 3 NELER SUNACAK

    Yeni iPhone SE 3 modeli, 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı olacak.

    iPhone SE 3 modelinde Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve daha küçük, çentiksiz bir tasarım benimseneceği de gelen bilgiler arasında.

    5G desteğiyle gelecek yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinin biraz daha düşük performanslı versiyonundan alacak. Depolama olarak ise, iPhone SE 3 modelinin 64 GB’den başlayacağı belirtiliyor.

    iPhone SE 3 modelinin 300 - 400 dolar bandında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


    Görüş Bildir