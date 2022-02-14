Apple, iPhone SE 3'ün üretimine başlıyor

Gelen bilgilere göre Apple, düşük maliyetli iPhone SE 3'ü piyasaya sürmek için üretim aşamasına geçti.

Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini çok yakında SE 3 modeli alacak.

iPHONE SE 3 ÜRETİM AŞAMASINDA

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, telefonun üretim aşamasına girdiği ortaya çıktı.

8 MART'TA TANITILACAK

Apple'a yakın kaynaklar, şirketin düşük maliyetli iPhone SE 3'ü ve güncellenmiş bir iPad'i piyasaya sürmek için 8 Mart tarihini belirlediğini söylüyor.

YENİ iPHONE SE 3 NELER SUNACAK

Yeni iPhone SE 3 modeli, 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı olacak.

iPhone SE 3 modelinde Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve daha küçük, çentiksiz bir tasarım benimseneceği de gelen bilgiler arasında.

5G desteğiyle gelecek yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinin biraz daha düşük performanslı versiyonundan alacak. Depolama olarak ise, iPhone SE 3 modelinin 64 GB’den başlayacağı belirtiliyor.

iPhone SE 3 modelinin 300 - 400 dolar bandında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.