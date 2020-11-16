Apple, iPhone SE Plus ile Çinli rakipleriyle rekabete girmeye hazırlanıyor

Yeni ortaya atılan iddialara göre Apple, bütçe dostu telefonlar üreten Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek için, iPhone SE Plus modelini piyasaya sürecek.

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz nisan ayında resmi olarak tanıtılmıştı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, önümüzdeki yıllarda yerini yavaş yavaş iPhone SE 3 modeline bırakacak.

APPLE, ÇİNLİ RAKİPLERİNİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Ancak yeni ortaya atılan iddialar, Apple'ın iPhone SE Plus modeli üzerinde de çalıştığını gösteriyor. İddialara göre Apple, yeni telefonu ile özellikle bütçe dostu telefonlar satışa çıkaran Çinli rakipleriyle rekabet etmek istiyor.

Gizchina'da yer alan habere göre Apple, önümüzdeki sene Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli rakipleriyle rekabete girmek istiyor. Özellikle Çin ve Hindistan pazarına odaklanacak ABD'li şirket, iPhone SE Plus modeli ile yarışa katılacak.

İddialara göre iPhone SE Plus modelinde 5,5 inç ya da 6,1 inçlik bir LCD ekran kullanılacak. A14 Bionic işlemcisinden güç alması beklenen telefonda 5G desteği yer almayacak.

Önümüzdeki yıl karşımıza çıkması beklenen iPhone SE Plus'ın uygun fiyatlı olarak satışa çıkması ve özellikle orta segmentte rekabeti artırması bekleniyor.

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