Dolar
7.0121
-0.8624%
Euro
7.5897
-0.7791%
Altın
1701.62
0.2421%
Borsa
97791.22
-0.001%
G. Altın
383.557
-0.6406%
Bitcoin
60849.32
-2.5891%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Apple, iPhone üretimini Hindistan'a kaydırabilir

    Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'da gerçekleştirebilir.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 10:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Apple, iPhone üretimini Hindistan'a kaydırabilir

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, üretimi durdurmak zorunda kalmış ve mağazalarını kapatmıştı.

    Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları apsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.

    Hindistan merkezli yayın grubu Economic Times'da geçtiğimiz pazartesi günü yayımlanan habere göre, Apple'ın üst düzey yöneticileri bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşme halinde.

    iphone

    YÜZDE 20'LİK ÜRETİM HİNDİSTAN'A KAYDIRILABİLİR

    Görüşmede, iPhone üretiminin yüzde 20'lik bir bölümünün önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor. Bu üretimin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı da gelen haberler arasında..

    Konuyla ilgili bilgi veren Hindistan hükümetinden bir yetkili, "Bizim beklentimiz, Apple'ın büyük çoğunluğu ihraç edilecek olan toplam 40 milyar dolarlık akıllı telefon üretimini Hindistan'a kaydırması yönünde" dedi.

    Buna göre, Apple'ın Çin'deki tedarikçileri Foxconn ve Wistron'un üretim bağlantılı teşvik sistemiyle yaptığına benzer üretim birimlerini Hindistan'da açarak işletmesi bekleniyor.

    APPLE

    Instagram: @eshteknoloji

     

    Görüş Bildir