Apple, iPhone üretimini Hindistan'a kaydırabilir

Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'da gerçekleştirebilir.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, üretimi durdurmak zorunda kalmış ve mağazalarını kapatmıştı.

Apple, üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları apsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.

Hindistan merkezli yayın grubu Economic Times'da geçtiğimiz pazartesi günü yayımlanan habere göre, Apple'ın üst düzey yöneticileri bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşme halinde.

YÜZDE 20'LİK ÜRETİM HİNDİSTAN'A KAYDIRILABİLİR

Görüşmede, iPhone üretiminin yüzde 20'lik bir bölümünün önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor. Bu üretimin 40 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı da gelen haberler arasında..

Konuyla ilgili bilgi veren Hindistan hükümetinden bir yetkili, "Bizim beklentimiz, Apple'ın büyük çoğunluğu ihraç edilecek olan toplam 40 milyar dolarlık akıllı telefon üretimini Hindistan'a kaydırması yönünde" dedi.

Buna göre, Apple'ın Çin'deki tedarikçileri Foxconn ve Wistron'un üretim bağlantılı teşvik sistemiyle yaptığına benzer üretim birimlerini Hindistan'da açarak işletmesi bekleniyor.