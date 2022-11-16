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    Apple, iPhone uydu bağlantısı özelliğini kullanıma sundu

    iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, yeni özelliğini kullanıma açtı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:55
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    Apple, iPhone uydu bağlantısı özelliğini kullanıma sundu

    Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

    Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

    iPhone'larda kullanıma sunuldu

    Apple, uydu bağlantısı özelliğinin aktif olduğunu duyurdu. iPhone 14 acil durum uydu bağlantısı özelliğine, ilk başta sadece ABD'deki ve Kanada'daki kullanıcılar erişebilecek.

    Özellik, aralık ayında Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta da kullanılabilir olacak.

    iPhone 14 modellerinde kullanılacak uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından desteklenecek.

    Bu destek sayesinde telefonun çekmediği durumlarda bile uydu üzerinden acil durum servisleriyle iletişim kurmak ve konum bilgisi aktarmak mümkün olacak. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler, ilk iki yıl ücret ödemeyecek.

    iphone

    Apple'a göre, servis kullanıldığında gönderilen mesaj, Globalstar’ın Dünya’nın alt yörüngesinde dolaşan 24 uydusundan biri tarafından alınacak ve ilgili yerlere iletilecek.

    Apple, 450 milyon dolar harcayacak

    Apple, bu özellik için global uydu şirketlerine 450 milyon dolar harcama yapacak. Yapılan harcamanın büyük bir çoğunluğu uydu işletmelerine sahip Globalstar şirketine gidecek.

    Sağlanan fonlarla, uyduların yanı sıra yer istasyonlarının Apple tarafından tasarlanan yeni bir anten türüyle donatılması için de ödeme yapılacak.


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