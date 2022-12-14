Apple, iPhone'larda App Store şartını kaldırabilir

Apple'ın iPhone ve iPad'lerde App Store'a alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlandığı bildirildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad'lerde alternatif uygulama yüklemelerine izin vermeye hazırlanıyor.

Eğer bu gerçekleşirse, Apple kullanıcıları üçüncü taraf yazılımları App Store kullanmadan iPhone'larına ve iPad'lerine indirebilecekler.

Avrupa, Apple'ın tekelcilik yaptığını savunuyor

Apple, iOS işletim sistemindeki uygulamalar aracılığıyla kullanıcılar tarafından yapılan ödemelerden yüzde 30 komisyon alıyor. Ayrıca şirket, kendi uygulama mağazasını ve kendi uygulama içi ödeme yöntemini şart koşuyor.

Apple'ın alternatif mağaza adımının Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek yılın sonlarına doğru çıkarması planlanan rekabet yasası kapsamında atıldığı öğrenilirken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Apple'nın üçüncü parti uygulama mağazalarına belirli güvenlik standartlarına uymasını talep etmesi bekleniyor. Ayrıca şirket, üçüncü parti uygulamalardan bir işletme bedeli de alabilir.