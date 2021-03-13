Apple, iPhone'larda batarya şişmesini önlemenin peşinde

Apple, iPhone'larda zaman zaman meydana gelen pil şişmesi sorununu nasıl çözebileceğini araştırıyor.

Akıllı telefonlarda zaman zaman ortaya çıkan batarya şişmesi sorunu, hem üreticileri hem de kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'larda yaşanan batarya şişmesi sorununun önüne geçebilmek için araştırmalar yapıyor.

İKİ PATENT ALDI

Şirket, batarya teknolojisiyle ilgili hem iPhone'ları daha ince hale getirecek hem de batarya şişmesini erken aşamada tespit edebilecek iki patent başvurusunda bulundu.

Telefonlara yerleştirilecek batarya işlemcisi sayesinde sistem, şişme başladığında kullanıcıları bilgilendirecek.

Apple'ın üzerinde çalıştığı bu iki teknoloji, aynı zamanda kullanıcıların güvenle kullanabileceği küçük cihazların üretilmesinin de önünü açacak.

Apple, ayrıca bataryayı çevreleyen bileşenleri konumlandırma üzerinde de çalışıyor. Tasarlanan yeni sistem, diğer parçalara zarar vermeden daha büyük bataryaların kullanılmasına izin verecek.

Şu anda iPhone'ların bataryası ile iç bileşenleri fiziksel olarak ayrılıyor. Bu da daha fazla alana ihtiyaç duyulmasına ve daha küçük bataryaların kullanılmasına neden oluyor.

Apple'ın aldığı patent, batarya etrafına yerleştirilecek metal kasanın nasıl konumlandırılacağından bahsediyor.

Bu metal kısım, bileşenlerin bataryaya daha yakın olmasını sağlayacak ve öylelikle batarya şişse bile iç aksamdaki parçaların hasar görme olasılığı azalacak.