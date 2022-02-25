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    Apple, iPhone'larda kendi 5G modemini kullanacak

    Apple, tamamen kendi ürettiği 5G modemli yongalarını iPhone 15 serisinde kullanmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 09:50
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    Apple, iPhone'larda kendi 5G modemini kullanacak

    Geçtiğimiz yıllarda Intel'in modem birimini satın alan Apple, kendi 5G modemini üretmek için çalışmalarına hız vermişti.

    Şirket, iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde ise Qualcomm'un ürettiği 5G modemlerini tercih etti.

    Apple ile ilgili güvenilir tahminleriyle tanıdığımız analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Qualcomm modemlerine yavaş yavaş veda edeceğini ve 2023'te kendi modemlerini kullanacağını daha önce açıklamıştı.

    iPHONE 15'TE KENDİ 5G MODEMİNİ KULLANACAK

    A serisi ve M serisi mobil yongaları büyük başarı yakalayan Apple, dışa bağımlılığını azaltmak için kendi 5G modemlerini iPhone 15 serisi ile karşımıza çıkaracak.

    Teknoloji devinin, yeni 5G modemin üretimi konusunda tedarikçiler ile görüşmelere başladığı bildiriliriyor.

    apple

    Ayrıca Qualcomm, 2023 yılında Apple'ın modem yongalarının yalnızca yüzde 20'sini tedarik etmeyi planladığını ve kalan yüzde 80'lik kısmın Apple tarafından üretileceğini açıkladı.

    Apple tarafından geliştirilen modemlerin, Qualcomm veya Intel'in çözümlerine kıyasla daha yüksek hızlar, iyileştirilmiş gecikme süresi ve başka avantajlar sunması bekleniyor.


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