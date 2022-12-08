Apple, iPhone'larda yerli üretim çipler kullanacak

Apple, iPhone ve Mac modellerinde artık ABD'de üretilen çipleri kullanacağını duyurdu.

Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketi (TSMC), Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra, AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor.

Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, şimdilerde ABD'de yeni bir çip fabrikası inşa ediyor.

Apple, yerli üretim çipleri kullanacak

Apple, iPhone ve Mac’lerde TSMC’nin ABD’deki fabrikasında üreteceği çipleri kullanacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama, şirketin CEO’su Tim Cook tarafından yapıldı.

Cook, geçtiğimiz günlerde fabrikada düzenlenen törene ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte katıldı.

Apple, iPhone 14 Pro üretiminin Çin’deki koronavirüs kısıtlamalarından etkilendiğini daha önce açıklamıştı. ABD’de kurulacak fabrika, bu tarz sıkıntıların tekrarlanmasını engelleyebilir.

Üretim 2024'te başlayacak

TSMC, Arizona'da kuracağı fabrika için 12 milyar dolar yatırım yapacak. 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada 5 nanometrelik gelişmiş mikro çiplerin üretilmesi planlanıyor.

400 hektarlık arazide kurulan fabrikanın, ayda 20 bin ünite çip üretecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.