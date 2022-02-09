Apple, iPhone'ları POS cihazına çeviren özelliği tanıttı: Tap to Pay

Apple, küçük işletmelerin iPhone haricinde herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan ödeme kabul edebileceği "Tap to Pay" özelliğini tanıttı.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, küçük işletmelerin herhangi bir ekstra donanım olmadan doğrudan iPhone'larından ödeme kabul etmelerini sağlayacak yeni bir hizmet planladığından daha önce bahsetmiştik.

Ödemelerin bir iPhone'da kabul edilmesi için, perakendeciler şu anda Bluetooth üzerinden telefonlara bağlanan ödeme terminallerini kullanıyor.

Bununla birlikte yeni özellik, iPhone'u bir ödeme terminaline dönüştürecek ve işletmeciler, telefonun arkasına kredi kartını okutarak ödeme kabul edebilecek.

TAP TO PAY TANITILDI

Tap to Pay özelliği sayesinde iPhone sahibi olan müşteriler ve satıcılar, herhangi bir kart işlemi ya da nakit parayla uğraşmadan yalnızca telefonlarını birbirine yakınlaştırarak ödeme işlemi gerçekleştirebilecek.

Ayrıca kullanıcılar; MasterCard, Visa, Discover ve American Express kredi ve banka kartlarının temassız özelliğinden de faydalanarak yalnızca iPhone’lar üzerinden ödeme alabilecek.

Tap to Pay özelliğini kullanmak isteyen kullanıcıların, iPhone XS ve üzeri bir iPhone modeline ve bu özelliği destekleyen iOS sürümüne sahip olmaları gerekecek.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA KULLANIMA SUNULACAK

Yeni özellik, iPhone'lardaki "yakın alan iletişimi" (NFC) yongasını kullanacak. iPhone'ları POS cihazına çevirecek yeni özelliğin, önümüzdeki bahar aylarında bir yazılım güncellemesiyle ABD'de kullanıma sunulması bekleniyor.