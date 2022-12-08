Apple, katlanabilir ekranlı MacBook Pro geliştiriyor

Güvenilir kaynaklar, Apple'ın katlanabilir ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştığını söylüyor.

Samsung, Huawei, Xiaomi ve Vivo gibi şirketler, geçtiğimiz süreçte kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, gelen bilgiler, Apple'ın gelecek planlarını gözler önüne seriyor.

Daha önce Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalışmalar yürüttüğünden bahsetmiştik. Ancak şirket, şu anda bu ekran teknolojisini MacBook modelleri için kullanmak istiyor.

Apple'dan katlanabilir MacBook gelebilir

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ross Young; bu yılın başlarında Apple'ın katlanabilir iPhone değil, katlanabilir MacBook piyasaya süreceğini söylemişti. Şimdi bu iddialar yavaş yavaş daha fazla kaynak tarafından doğrulanmaya başlandı.

İddialarını sektör kaynaklarına dayandıran The Elec, Apple’ın 20 inçlik katlanabilir bir ekranın geliştirilme sürecine girdiğini söylüyor.

Bu ekranın Güney Koreli bir tedarikçi tarafından üretilen 20,5 inçlik OLED panel olacağı da belirtildi. LG Display ve Samsung gibi üreticiler en büyük iki aday olarak dikkat çekiyor.

20,5 inçlik katlanabilir ekranın içe doğru katlandığı ve böylece iPad Pronun ekranından daha küçük olan 15,3 inçlik bir boyuta sahip olabileceği söyleniyor.

İddiaya göre katlanabilir ekranlı MacBook, en erken 2026 yılında piyasaya sürülecek.