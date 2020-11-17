Apple, katlanabilir iPhone testlerine başladı

Çin'den gelen bilgilere göre Apple tedarikçisi Foxconn, katlanabilir iPhone üretimi için testler gerçekleştiriyor.

Samsung ve Huawei, geçtiğimiz aylarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak bu pazarda yarışı önde götürüyor.

Apple ise katlanabilir telefonlar için sessizliğini koruyor. Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak yeni gelen bilgilere göre ABD'li şirket, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

TESTLER BAŞLADI

Çin merkezli United Daily News haber sitesine göre Apple, Samsung'dan farklı tasarımlara sahip katlanabilir ekran örnekleri sipariş etti. Ayrıca iPhone tedarikçisi Foxconn, şu sıralar katlanabilir bir telefon üzerinde testler gerçekleştiriyor.

KATLANABİLİR iPHONE 2022'DE GELEBİLİR

Çinli haber kaynaklarına göre Foxconn tarafından test edilen katlanabilir iPhone modeli, 2022'nin Eylül ayında tanıtılarak piyasaya sürülecek. Ayrıca Foxconn’un katlanabilir iPhone için 100 binden fazla aç-kapa testleri yaptığı belirtiliyor.

Apple'ın, katlanabilir telefonunda microLED ekran teknolojisini benimseyeceği söyleniyor. Daha önceki raporlar, microLED teknolojisinin önemli ölçüde daha ince ekranlar tasarlanmasına izin verdiğini gösteriyordu.

Görünüşe göre Apple, microLED ekranlarla katlanabilir yarışında bir adım öne geçmenin planlarını yapıyor.

Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarının önüne geçmek isteyen Apple, katlanabilir telefon yarışında pek de acele etmiyor.

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