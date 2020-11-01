Apple, kaybettiği patent davası sonucunda 502 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD'li şirket VirnetX'in Apple'a açtığı patent davası sonuçlandı. Mahkeme, Apple'ın 502,8 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlarda bulunan bazı teknolojiler, başka firmalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle telefon üreticileri ve diğer şirketler arasında, zaman zaman patent krizleri yaşanabiliyor.

4G LTE güvenliği de dahil olmak üzere güvenli iletişim için patentli teknolojilere sahip bir şirket olan ABD'li VirnetX, Apple'ın kullandığı "VPN on Demand" (İsteğe Bağlı VPN) özelliği için şirkete patent davası açmıştı.

APPLE DAVAYI KAYBETTİ

Apple ile VirnetX arasındaki dava, aslında geçtiğimiz yıl sonuçlanmıştı. Ancak Apple, dava sonucunu temyize götürmüş ve mahkeme bu tutarın yeniden hesaplanması gerektiğine karar vermişti.

Mahkeme ise tutarda pek bir değişiklik yapmadı ve Apple'ın 502,8 milyon dolar ödemesine karar verdi.





VIRNETX, APPLE'DAN TAZMİNAT ALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'li şirket VirnetX, açtığı patent davalarıyla Apple'ın başına bela olmuş durumda.

Şirket, 2016 yılında Apple'a yine dava açmış ve FaceTime uygulamasındaki bir patentin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti.

Ekim 2016'da görülen dava sonucunda mahkeme, VirnetX'i haklı bulmuş ve Apple'ın 302 milyon dolar ceza ödemesine karar vermişti.

VirnetX, aynı yıl içerisinde dört patentini ihlâl etmesinden kaynaklı olarak Apple'a açtığı davada toplamda 625,6 milyon dolar kazanmıştı.

Instagram: @eshteknoloji