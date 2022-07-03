Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
323.586
-0.45%
BTXN Coin
7.07
1.14%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Apple, kendi 5G çipini üretmede sorunlar yaşıyor

    Apple, geçtiğimiz yıllarda 5G çiplerde Qualcomm’a muhtaç olmamak için kendi 5G çiplerini geliştirmeye başlamıştı. Ancak gelen bilgilere göre şirket, bu hamlesinde başarısız oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, kendi 5G çipini üretmede sorunlar yaşıyor

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu anda piyasada olan iPhone modellerinde Qualcomm'un ürettiği 5G çiplerini kullanıyor.

    Ancak şirket, geçtiğimiz yıllarda Qualcomm'a muhtaç kalmamak için kendi 5G çiplerini üretmek için çalışmalara başlamıştı.

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, son yaptığı paylaşımda Apple’ın 5G modem çipi girişimlerinin başarısız sonuçlandığını belirtiyor.

    iPhone 14'te yine Qualcomm çipleri kullanılacak

    Bu da Qualcomm'un 2023 iPhone modelleri için 5G çiplerinin tek tedarikçisi olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

    Kuo’ya göre Apple, kendi 5G çiplerini geliştirmeye devam edecek olsa da bu biraz daha zaman alacak.

    5g apple


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı
    3. Sayfa

    İstanbul'da vapur iskeleye çarptı: 7 yaralı

    Manisa'da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi
    İç Haber

    Manisa'da 2 kişi ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdi

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları
    Metabot

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları

    Görüş Bildir