Apple, kendi 5G çipini üretmede sorunlar yaşıyor

Apple, geçtiğimiz yıllarda 5G çiplerde Qualcomm’a muhtaç olmamak için kendi 5G çiplerini geliştirmeye başlamıştı. Ancak gelen bilgilere göre şirket, bu hamlesinde başarısız oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu anda piyasada olan iPhone modellerinde Qualcomm'un ürettiği 5G çiplerini kullanıyor.

Ancak şirket, geçtiğimiz yıllarda Qualcomm'a muhtaç kalmamak için kendi 5G çiplerini üretmek için çalışmalara başlamıştı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, son yaptığı paylaşımda Apple’ın 5G modem çipi girişimlerinin başarısız sonuçlandığını belirtiyor.

iPhone 14'te yine Qualcomm çipleri kullanılacak

Bu da Qualcomm'un 2023 iPhone modelleri için 5G çiplerinin tek tedarikçisi olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Kuo’ya göre Apple, kendi 5G çiplerini geliştirmeye devam edecek olsa da bu biraz daha zaman alacak.



