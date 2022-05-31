Apple, kendi arama motorunu geliştirmek için çalışıyor

Apple, kendi arama motorunu geliştirmek için çalışıyor

Yakın kaynaklar, Apple’ın cihazlarında kullanmak üzere yeni bir arama motoru geliştirdiğini söylüyor.

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın; iPhone, iPad ve Mac'lerde varsayılan arama motoru olabilmek için Apple'a her yıl milyonlarca dolar ödediğini zaten biliyoruz.

Öte yandan, Google'ın arama motoru geliştirmemesi için, Apple'a bugüne kadar toplamda 50 milyar dolardan fazla para ödediği iddia ediliyor.

Apple'dan arama motoru hamlesi

Teknoloji sektörünün Apple’a yakın isimlerinden Robert Scoble, WWDC 2022 konferansında Apple'ın arama motoru planlarını açıklayacağını söylüyor.

Firmanın bir arama motoru üzerinde çalıştığını dile getiren Scoble, bunun nasıl veya ne şekilde olacağı konusunda şimdilik bir bilgi olmadığını belirtti.

Arama motoru dendiği zaman akla ilk olarak Google geliyor. Bu nedenle, Apple'ın kendi arama motorunu kullanıcılara benimsetmesi için oldukça büyük çaba göstermesi gerekiyor.

Apple, iOS ve macOS sistemlerinde varsayılan olarak kendi arama motorunu kullanarak uzun vadede bu amacına ulaşabilir.