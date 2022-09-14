Apple, kendi uygulamalarında reklam göstereceğini doğruladı

Apple, iPhone'larda Haritalar, Kitaplar ve Podcast'ler gibi önceden yüklenmiş olarak gelen uygulamalarda reklam göstermeyi planlıyor.

Küresel ekonomide yaşanan gerileme ve koronavirüs pandemisinin neden olduğu sorunlar, teknoloji şirketlerini oldukça etkiliyor. Bu nedenle birçok şirket, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Herhangi bir Apple cihazı aldığınızda; App Store, Podcast'ler, Kitaplar ve Haritalar gibi bazı uygulamalar, önceden yüklenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Şimdilerde ise Apple, bu uygulamalarda reklam göstermek için bazı testler gerçekleştiriyor.

Apple resmen doğruladı

Apple, yakında uygulama mağazası olan App Store'da çok daha fazla reklam göstereceğini onayladı. Üstelik bu karar, yıl sonunda faaliyete geçecek.

Apple, önümüzdeki günlerde bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında geliştiricilere, App Store'daki yeni reklam bölümü yerleşimiyle ilgili bilgi verecek.

Son raporlara göre ABD'li şirket; Haritalar'da restoran, mağaza veya yakındaki diğer işletmeleri aradığınızda öneriler gösterebilen arama ağı reklamlarını da dahili olarak test etti.

Ayrıca Apple, App Store'un Arama sekmesinde gösterilen reklamları, Bugün sekmesine ve uygulama indirme sayfalarına genişletebilir.

Bununla birlikte, uygulamalarda daha fazla reklam görmek, kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek.