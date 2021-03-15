Apple, kendi uygulamalarının hangi verileri topladığını tek sayfada yayınladı

Apple, kendi uygulamalarının hangi verileri topladığını tek sayfada yayınladı

Apple, cihazlara ön yüklü bir şekilde gelen kendi uygulamalarının hangi verileri topladığını tek bir sayfada kullanıcılara sundu.

Son dönemlerde yaptığı iOS güncellemeleriyle şeffaflığa daha fazla önem veren Apple, App Store'daki uygulamaların sayfasında hangi verilerin toplandığını zaten kullanıcılara gösteriyor.

Şirket, bu kez cihazlara ön yüklü bir şekilde gelen kendi uygulamalarının hangi verileri topladığını tek bir sayfada yayınladı.

"Şeffaflık en iyi politikadır" sloganıyla oluşturulan sayfada; iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinde yer alan toplamda 100'den fazla Apple uygulamasının topladığı bilgiler yer alıyor.





"TAKİP VERİSİ TOPLAMIYORUZ"

Bunun yanı sıra Apple, kendi uygulamalarının hiçbirinin kullanıcının takip edilmesini sağlayan verileri toplamadığını söylüyor.

Apple dışındaki uygulamalar, zaten takip verilerini toplamak için kullanıcılardan izin almak zorunda. Apple'ın kendi uygulamaları ise ön yüklü halde geldiğinden böyle bir izin almaları gerekmiyor.

Bu nedenle şirketin, kendi uygulamaları için böyle bir güvence vermesi oldukça önemli.

Hangi Apple uygulamasının hangi verinizi topladığına detaylı göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.