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    Apple, 'kendin onar' hizmetini Avrupa'da başlattı

    Apple, iPhone ve Mac'ler için kendin onar hizmetini Avrupa'da başlattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 17:53
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    Apple, 'kendin onar' hizmetini Avrupa'da başlattı

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, belli iPhone ve MacBook modelleri için "kendi kendine tamir et" programını Avrupa’da kullanıma sundu.

    Gelen bilgilere göre, söz konusu program Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’deki Apple kullanıcılarına açıldı.

    Program sayesinde müşteriler, "Apple kendin onar" mağazasından orijinal Apple parçaları satın alabiliyor ve onarım kılavuzlarına erişebiliyor.

    Şirket, bu site üzerinden satılan parça, alet ve onarım kılavuzlarının, Apple’ın kendi mağazası ve yetkili servis sağlayıcılarında satılanlarla aynı fiyatta olduğunu söylüyor.

    Kiralama seçeneği de var

    Şirket, tek seferlik onarımda araç satın almak istemeyen kullanıcılar için kiralama seçeneği sunacak.

    Apple, kendin onar hizmetini Avrupa da başlattı #1

    Öte yandan, iPhone 12 ve iPhone 13 serisi ile birlikte Apple silicon işlemcili Mac dizüstü bilgisayarların, kendi kendine tamir programına dahil edilmediğini belirtelim.

    Apple, son üç yılda, 4 binden fazla Bağımsız Onarım Sağlayıcısı da dahil olmak üzere; orijinal Apple parçalarına, araçlarına ve eğitimine erişim sağlayan servis konumlarının sayısını neredeyse iki katına çıkardı.

    Apple'a göre, her 10 Apple müşterisinden sekizi, Avrupa çapında bir yetkili servis sağlayıcıya 30 dakika içinde ulaşabiliyor.


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