Apple, 'kendin onar' hizmetini Mac'ler için başlattı

Apple, Mac masaüstü bilgisayarlar için kendin onar programını hayata geçirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, belli iPhone ve MacBook modelleri için "kendi kendine tamir et" programını geçtiğimiz günlerde Avrupa’da kullanıma sunmuştu.

Gelen bilgilere göre, söz konusu program Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’deki Apple kullanıcılarına açıldı.

Program sayesinde müşteriler, "Apple kendin onar" mağazasından orijinal Apple parçaları satın alabiliyor ve onarım kılavuzlarına erişebiliyor.

Şirket, bu site üzerinden satılan parça, alet ve onarım kılavuzlarının, Apple’ın kendi mağazası ve yetkili servis sağlayıcılarında satılanlarla aynı fiyatta olduğunu söylüyor.

Masaüstü Mac modelleri de programa dahil edildi

Apple’ın kendin onar programı artık Mac masaüstü ve dizüstü bilgisayarları ve Studio Display’i de kapsıyor.

Kendin onar programı M1 iMac, M1 Mac Mini ve Mac Studio için orijinal yedek parçalar, araçlar ve kılavuzlar sunuyor.

Mac masaüstü ve Studio Display’e yönelik yeni genişletme şu an için Amerika ile sınırlı ve diğer ülkedeki kullanıcılar için ne zaman hizmet vereceği bilinmiyor.

Apple, son üç yılda, 4 binden fazla Bağımsız Onarım Sağlayıcısı da dahil olmak üzere; orijinal Apple parçalarına, araçlarına ve eğitimine erişim sağlayan servis konumlarının sayısını neredeyse iki katına çıkardı.

Apple'a göre, her 10 Apple müşterisinden sekizi, Avrupa çapında bir yetkili servis sağlayıcıya 30 dakika içinde ulaşabiliyor.