Petrol
81.78
2.24%
Euro
19.8146
0.03%
Dolar
18.6652
0.07%
Altın
1.091
0.10%
Borsa
5447
0.52%
Bitcoin
319.384
0.29%
BTXN Coin
7.54
-4.55%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Apple, 'kendin onar' hizmetini Mac'ler için başlattı

    Apple, Mac masaüstü bilgisayarlar için kendin onar programını hayata geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, 'kendin onar' hizmetini Mac'ler için başlattı

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, belli iPhone ve MacBook modelleri için "kendi kendine tamir et" programını geçtiğimiz günlerde Avrupa’da kullanıma sunmuştu.

    Gelen bilgilere göre, söz konusu program Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’deki Apple kullanıcılarına açıldı.

    Program sayesinde müşteriler, "Apple kendin onar" mağazasından orijinal Apple parçaları satın alabiliyor ve onarım kılavuzlarına erişebiliyor.

    Şirket, bu site üzerinden satılan parça, alet ve onarım kılavuzlarının, Apple’ın kendi mağazası ve yetkili servis sağlayıcılarında satılanlarla aynı fiyatta olduğunu söylüyor.

    Masaüstü Mac modelleri de programa dahil edildi

    Apple’ın kendin onar programı artık Mac masaüstü ve dizüstü bilgisayarları ve Studio Display’i de kapsıyor.

    Apple, kendin onar hizmetini Mac ler için başlattı #1

    Kendin onar programı  M1 iMac, M1 Mac Mini ve Mac Studio için orijinal yedek parçalar, araçlar ve kılavuzlar sunuyor.

    Mac masaüstü ve Studio Display’e yönelik yeni genişletme şu an için Amerika ile sınırlı ve diğer ülkedeki kullanıcılar için ne zaman hizmet vereceği bilinmiyor.

    Apple, son üç yılda, 4 binden fazla Bağımsız Onarım Sağlayıcısı da dahil olmak üzere; orijinal Apple parçalarına, araçlarına ve eğitimine erişim sağlayan servis konumlarının sayısını neredeyse iki katına çıkardı.

    Apple'a göre, her 10 Apple müşterisinden sekizi, Avrupa çapında bir yetkili servis sağlayıcıya 30 dakika içinde ulaşabiliyor.


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Başakşehir, Göztepe'yi yenerek tur atladı
    Türkiye Kupası

    Başakşehir, Göztepe'yi yenerek tur atladı

    Gözler yeni asgari ücret rakamına çevrildi
    Ekonomi

    Gözler yeni asgari ücret rakamına çevrildi

    Görüş Bildir