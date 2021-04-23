Apple M1 işlemcili Mac satışları, Intel tabanlı modelleri geçti

Apple CEO'su Tim Cook, Apple M1 işlemcili Mac'lerin, satışlarda Intel tabanlı Mac'lerden daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyordu.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bu kapsamda yeni Mac modellerini satışa sunmuştu.

Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Spring Loaded isimli etkinlikte ise yine M1 çipini kullanan yeni iPad Pro ve iMac modellerini duyurmuştu.

APPLE, M1 TABANLI ÜRÜN SATIŞLARINDAN MEMNUN

Apple CEO'su Tim Cook, kısa süre önce gerçekleştirilen Spring Loaded etkinliğinde bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli yönetici, M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinin Intel tabanlı Mac'lerden daha iyi bir satış performansı gösterdiğini açıkladı.

Apple, şu anda M1 işlemcisinden güç alan dört Mac modeli satışa sunuyor. Ancak gelen bilgilere göre, bu ürünlerin sayısı gelecekte daha da artacak.

14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri ve 27 inç iMac de yıl sonundan önce Apple M1 ile güçlendirilmiş cihazlar arasına katılacak.

APPLE M1 İŞLEMCİSİ NELER SUNUYOR

Apple'ın yeni nesil Arm tabanlı Mac'lerine güç veren yeni M1 işlemcisi, tıpkı iPhone 12 serisine güç veren A14 işlemcisi gibi 5nm mimari ile üretildi.

Apple, yeni işlemcinin güç verimliliğine odaklanacağını söylüyor ve M1'in watt başına dünyanın en iyi performansını sunduğunu belirtiyor.

Apple'ın açıkladığı verilere göre 8 çekirdekli M1 işlemcisi, normal bir dizüstü bilgisayarın dörtte biri oranında daha az güç tüketiyor. Bu sekiz çekirdeğin dört tanesi yüksek performans için, diğer dört tanesi ise yüksek verimlilik için çalışıyor.

Apple'ın yeni işlemcisi M1, aynı zamanda 16 çekirdekli Neural Engine ile birlikte 8 çekirdekli bir grafik ara birimine (GPU) sahip.