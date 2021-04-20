Apple, M1 işlemcili yeni iPad Pro'yu tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, gücünü şirketin kendi işlemcisinden alan yenilenmiş iPad Pro'yu tanıttı. İşte yeni iPad Pro özellikleri ve satış fiyatı...

Apple, düzenlediği etkinlikte AirTag ve iMac modellerinin ardından şimdi de yenilenmiş iPad Pro'yu tanıttı.

MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerine de güç veren M1 işlemcisini bünyesinde barındıran yeni iPad Pro, Apple'a göre performansta büyük bir sıçrama vadediyor.

Apple'a göre, 11 ve 12.9 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni iPad Pro'nun grafik performansı 1500 kat daha hızlı. Ayrıca tablet; Thunderbolt, 5G bağlantısı ve geliştirilmiş bir kamerayla karşımıza çıkıyor.

iPAD PRO KAMERA DETAYLARI

Cihazın ön tarafında, kullanıcıların yüz tanıma ile kilidi açmasına olanak tanıyan bir TrueDepth kamera sistemi var. Sistem, yeni bir 12MP ultra geniş kameraya ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca ön kamera, görüntülü görüşmeler sırasında hareketli konuları takip eden "Merkez Sahne" adlı yeni bir özellik ile geliyor.

iPad Pro'nun arka tarafında ise 12MP geniş açı ve 10MP ultra geniş açı olmak üzere çift kamera yer alıyor.

İPad Pro, Apple Pencil ve Smart Keyboard Folio'nun yanı sıra, beyaz renkte sunulan yeni Magic Keyboard'u destekleyecek. Apple, cihazın yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kasaya sahip olduğunu söylüyor.

iPAD PRO FİYAT

11 inçlik iPad Pro 799 dolardan başlayan fiyatlarla, 12,9 inçlik modeli ise 1099 dolardan satışa sunulacak.

11 inçlik iPad Pro'nun Türkiye fiyatı 8 bin 599 TL, 12,9 inçlik iPad Pro'nun ise 11 bin 999 TL olarak açıklandı.

Her iki modelin ön siparişleri 30 Nisan'da, satışları ise mayıs ayının ikinci yarısında başlayacak.





