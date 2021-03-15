Apple M1 işlemcisi için Adobe Photoshop yayınlandı

Apple M1 işlemcileriyle çalışan cihazlarda yüzde 50 civarında performans artışı sunan Adobe Photoshop sürümü kullanıma sunuldu.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyordu.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bu kapsamda yeni Mac modellerini satışa sunmuştu.

ABD'li şirket, birçok popüler uygulamanın M1 işlemcisi için optimize edileceğini açıklamıştı. Hatta Final Cut Pro ve Lightroom gibi uygulamaların M1 işlemcisine özel sürümü geçtiğimiz yıl sonuna doğru yayınlanmıştı.

PHOTOSHOP DA GÜNCELLENDİ

Adobe Photoshop, artık Apple M1 ile uyumlu hale geldi ve x86 sürümüne göre oldukça performansını artırdı.

Yenilenmiş versiyon ile birlikte Adobe Photoshop kullanıcıları, artık yüzde 50’ye varan performans artışları görebilecek. Dosya açmaktan kayda, filtrelerden içeriğe göre doldurma gibi geniş kapsamda işlemler bu hızdan faydalanacak.

APPLE M1 İŞLEMCİSİ ÖZELLİKLERİ

Apple'ın yeni nesil Arm tabanlı Mac'lerine güç verecek yeni M1 işlemcisi, tıpkı iPhone 12 serisine güç veren A14 işlemcisi gibi 5nm mimari ile üretildi.

Apple, yeni işlemcinin güç verimliliğine odaklanacağını söyledi ve M1'in watt başına dünyanın en iyi performansını sunduğunu açıkladı.

Apple'ın açıkladığı verilere göre 8 çekirdekli M1 işlemcisi, normal bir dizüstü bilgisayarın dörtte biri oranında daha az güç tüketiyor. Bu sekiz çekirdeğin dört tanesi yüksek performans için, diğer dört tanesi ise yüksek verimlilik için çalışıyor.

Apple'ın yeni işlemcisi M1, aynı zamanda 16 çekirdekli Neural Engine ile birlikte 8 çekirdekli bir grafik ara birimine (GPU) sahip.