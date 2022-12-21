Apple, MacBook üretimini Çin dışına çıkaracak

Apple'ın 2023 yılında çıkacak MacBook'ların üretimini Vietnam'a kaydıracağı ortaya çıktı.

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

Foxconn ve diğer üreticiler, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin'in sıkı tedbirler uygulamasından olumsuz etkilenmiş ve iPad üretimi Çin'den Vietnam'a taşınmıştı.

Apple, Çin'e bağlı kalmak istemiyor

Apple'ın, 2023 yılında çıkacak MacBook'ların üretimini Vietnam'a kaydıracağı ortaya çıktı. Şirket, Vietnam'da ilk kez Apple Watch ve MacBook üretmek için tedarikçilerle görüşüyor.

Konuya ilişkin kaynaklara göre Apple, 2023 yılının Mayıs ayından itibaren bazı MacBook’ların Vietnam’da üretilmesi konusunda en büyük tedarikçisi Foxconn’la anlaşmaya vardı.

Apple, her yıl Çin’de 20 ila 24 milyon arasında MacBook üretiyor. Vietnam'daki üretim kapasitesi hakkında ise net bir bilgi yok.

Apple CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz nisan ayında Çin'deki tedarik kısıtlamalarının şirkete 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir rakama mal olacağını tahmin etmişti.