Yeni gelen bilgilere göre Apple, kablosuz şarj aksesuarı MagSafe benzeri yeni bir cihaz geliştiriyor. Bu cihazın powerbank benzeri olması bekleniyor.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 12 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Ayrıca şirket, aynı etkinlikte MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtarak aslında tamamen kablosuz teknolojilere geçeceğinin sinyallerini vermişti.

YENİ BİR ŞARJ AKSESUARI DAHA GELİYOR

İlk olarak iOS 14.5 beta 2 sürümünde karşımıza çıkan detaylara göre Apple, MagSafe benzeri yeni bir şarj aksesuarı geliştiriyor. Analist Mark Gurman, bu bilgiyi doğrulayarak yeni aksesuarın powerbank benzeri bir cihaz olacağını söyledi.

Telefonun arka kısmında bulunan mıknatıslı düzenek ile uyumlu bir şekilde çalışacağı belirtilen yeni aksesuarın, kablo derdi olmadan kısa sürede kolay bir şekilde telefonu şarj etmesi bekleniyor.

APPLE, KABLOLU ŞARJDAN TAMAMEN VAZGEÇEBİLİR

Apple'ın, 2021 yılında hiçbir şarj girişine sahip olmayan iPhone 13 modellerini piyasaya sürebileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu iddialar, güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan geliyordu.

Analist Jon Prosser tarafından paylaşılan bilgiler de Apple'ın kablolu şarj girişini iPhone'lardan tamamen kaldıracağı yönünde.

Prosser’a göre Apple, tüm modellerden şarj girişini kaldırmanın oldukça tepki çekeceğinin farkında. Bu nedenle ABD'li şirketin, yalnızca bir iPhone 13 modelinden şarj girişini kaldıracağı söyleniyor.