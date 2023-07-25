Apple marka spor ayakkabı, 50 bin dolardan açık artırmada ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı.

AA & Ensonhaber

New York merkezli Sotheby's Müzayede Evi bir çift spor ayakkabıyı 50 bin dolardan kamuoyunun beğenisine sundu.

BBC'nin haberine göre, Müzayede Evi, Apple'ın gökkuşağı renkli eski logosunun olduğu beyaz renkli deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

Satışa sunulan Apple marka ayakkabıların, 41 numara olduğu kaydedildi.

İlk nesil akıllı telefon, 63 bin dolara satıldı

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu, şubat ayında, çevrim içi açık artırmada 63 bin dolara satılmıştı.

İlk Mac, 400 bin dolara satılmıştı

2021'de ise şirketin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976 yılında üretilen orijinal Apple bilgisayar, ABD'deki açık artırmada 400 bin dolara alıcı bulmuştu.