Apple, merakla beklenen sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı: Karşınızda Apple Vision Pro Apple, WWDC23 etkinliğinde devrim yaratacak sanal gerçeklik gözlüğünün tanıtımını yaptı.

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Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Apple'ın, bugün başlayan WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Apple Vision Pro neler sunacak

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, el hareketleriyle kontrol edilebilecek.

Gözlüğü kullanan kişiler, dış ortamı görebilecek ve sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimi arasında geçiş yapabilecek.

Apple, cihaz ile nesneleri bir mesaj dizisinden gerçek dünyaya çekmek de dahil olmak üzere 3D nesneleri gerçek alana yansıtılabileceğini açıkladı.

Apple ayrıca başlık sayesinde Disney'in premium içerikleri de dahil olmak üzere TV ve Arcade içeriklerini de tanıttı. Gelecekte daha fazla film ve içerik, gözlüğe gelecek.

iPhone, iPad ve Mac'lerin hepsi Apple Vision'a bağlanabilecek. Gözlük sayesinde birçok Apple uygulaması sanal gerçeklik deneyimi sunacak.

Artırılmış gerçekliğe özel işlemci R1 ile birlikte gelecek gözlükte bir de M2 işlemci bulunacak. Apple Vision Pro, yeni nesil Mac bilgisayarlar kadar yüksek performans gösterecek.

Vision Pro'da microOLED Apple silikon arka panel bulunuyor ve iki ekran panelinde 23 milyon piksele sahip. 4K video tam çözünürlükte işlenebiliyor.

Apple Vision Pro fiyatı

Apple Vision Pro'nun resmi ABD fiyatı 3 bin 499 dolar olarak açıklandı. Apple Vision Pro, ABD'de 2024'ün ilk aylarında raflardaki yerini alacak.