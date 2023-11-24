Apple mı Samsung mu? İşte Avrupa'da en çok telefon satan markalar 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar verileri yayınlandı. Avrupa'yı kapsayan araştırma sonucunda lider marka ortaya çıktı.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Yıllar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2023'te de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Araştırma şirketi Counterpoint, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon Avrupa pazarı verilerini yayınladı. Paylaşılan veriler, akıllı telefon sektöründe işlerin pek de iyi gitmediğini gösteriyor.

Satışlar yüzde 11 düştü

Counterpoint'in paylaştığı verilere göre, Avrupa'daki akıllı telefon satışları, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüş gösterdi.

Sektörün önde gelen firmalarının tamamı, üçüncü çeyrekte düşük satış rakamlarıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa'nın zirvesinde Samsung var

Samsung, yüzde 32'lik pazar payıyla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Apple'ın pazar payı yüzde 24 seviyesinde. Üçüncü Xiaomi ise yüzde 22'lik payla Apple'ın hemen arkasında yer alıyor.

Öte yandan; Samsung'un satışları yüzde 15, Apple'ın satışları yüzde 3, Xiaomi'nin satışları yüzde 13 ve realme'nin satışları yüzde 30 düşüş gösterdi. Tüm bunlar yaşanırken HONOR, satışlarını yüzde 8 civarında artırmayı başardı.