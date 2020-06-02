Apple, microLED ekranlı iPhone'lar için ilk adımı atıyor

Apple; Tayvan'daki microLED fabrikasına, gelecekteki iPhone'lar ve MacBook'lar için 330 milyon dolarlık yatırım yapmayı düşünüyor.

Yeni ortaya atılan iddialara göre Apple; iPhone, iPad ve MacBook Pro'larda microLED ekran kullanmak için düğmeye bastı.

Şirketin, Tayvan merkezli bir microLED fabrikasına 330 milyon dolarlık büyük bir yatırım yapacağı söyleniyor.

Dünyanın en büyük LED üreticilerinden Epistar ve LCD panel üretiminde öne çıkan AU Optronics şirketlerinin de söz konusu yatırımda Apple ile birlikte yer alacağı belirtiliyor.

Bu girişim; gelecekteki iPhone'larda, iPad'lerde, Apple Watch modellerinde ve MacBook'larda microLED ekranların kullanılmasını sağlayabilir.

NEDEN microLED

Apple'ın microLED ekranları kullanmasının oldukça iyi nedenleri var. OLED her ne kadar yeni bir ekran teknolojisi olsa da microLED, can sıkıcı dezavantajlar olmadan OLED ekranların sahip olduğu bütün özellikleri sunuyor.

MicroLED ekranlar, OLED ekranlardaki gibi zengin renkleri ve gerçek siyahları sunuyor. Ayrıca bu ekranlar, daha fazla parlaklık ve daha az görüntü yanmalarına sahip.

Gelecek yıllarda microLED ekrana sahip bir iPhone görüp görmeyeceğimizi zaman gösterecek. Ancak şimdiden Sony, Samsung ve Apple gibi şirketlerin bu teknoloji için rekabete girmesi, çok fazla beklemeyeceğimizi gösteriyor.