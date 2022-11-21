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    Apple Music, Tesla modellerine entegre edilecek

    ABD merkezli otomobil markası Tesla, bazı modellerinin bilgi-eğlence sistemine doğrudan Apple Music uygulamasını entegre etmek için düğmeye bastı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:51
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    Apple Music, Tesla modellerine entegre edilecek

    Son yıllarda otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerine oldukça farklı eğlence uygulamaları ekleniyor. Örneğin Tesla, araçlarındaki ekrandan oyun oynanmasına izin veriyor.

    Tesla Model S Long Range isimli otomobil, Tesla'nın Los Angeles'taki Peterson Otomotiv Müzesi yetkililerince sergileniyor.

    Yayımlanan görsellerde, otomobilin Apple Music kullandığı görülüyor. Kullanıcılar, henüz geliştirilme aşamasında olan bu arayüzde kendisine verilen kodu taratarak sisteme girebiliyor.

    Öte yandan, Tesla Model S Long Range sergi için kullanılıyor. Bu nedenle Apple Music'in Tesla'nın güncel otomobillerine gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

    apple music

    Audi, otomobillerinde Apple Music kullanmaya başlamıştı

    Audi, bilgi-eğlence sistemlerinde Apple Music desteğini sunmaya başladığını bu yılın başlarında açıklamıştı.

    Artık kullanıcılar, akıllı telefonlarını araçlara takmak zorunda kalmadan müzik hizmeti aboneliklerine araç ekranlarından ulaşabilecek.

    Audi'nin ürün pazarlama müdürü Christiane Zorn, yeni hizmetin Audi ve Apple iş birliği için yeni bir aşama olduğunu söyledi.

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