Apple Music Türkiye fiyatlarına yüzde 100 zam geldi Apple Music, Türkiye'deki fiyatlarını artırdı. Uzun bir süre sonra yapılan zamla birlikte fiyatlar iki katına çıktı.

ensonhaber.com

2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek Spotify'ın rakibi olmuştu.

Bu ay başında ülkemizde satılan tüm ürünlerine zam yapan Apple, popüler müzik servisi Apple Music'in de fiyatlarını artırdı.

En son geçtiğimiz yıl zamlanan Apple Music Türkiye fiyatları, yapılan yeni zamla birlikte iki kat arttı.

Apple Music Türkiye fiyatları

Apple Music öğrenci paketi, 9,99 TL'den 19,99 TL'ye yükseldi. Bireysel abonelik fiyatı 19,99 TL'den 39,99 TL'ye çıkarken, en pahalı paket olan aile planı ise 29,99 TL'den 59,99 TL'ye yükselmiş durumda.

1 ay ücretsiz deneme sunan Apple Music, yapılan zamlardan sonra fiyat olarak Spotify'a oldukça yaklaştı.

Apple yakın zaman önce oyun odaklı Arcade servisi için de zam yapmıştı. Zam ile beraber servisin aylık ücreti Türkiye’de 34,99 TL’den 69,99 TL’ye çıkarılmıştı.