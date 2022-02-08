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    Apple Music'in ücretsiz deneme süresi 1 aya indi

    Apple, ödemeye başlamadan önce üç aya kadar ücretsiz müzik dinleme imkanı sunuyordu. Şirket, şimdi bu süreyi 1 aya düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:15
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    Apple Music'in ücretsiz deneme süresi 1 aya indi

    2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek dikkat çekmişti.

    ABD'li şirket, yeni Apple Music kullanıcıları için 3 aylık ücretsiz deneme süresi sunuyordu. Ancak Apple, bu süreyi sessiz sedasız 1 aya düşürdü.

    Apple, bu haftadan itibaren Apple Music'e yalnızca 1 aylık ücretsiz erişim fırsatı veriyor. Deneme süresinden sonra abonelik 13.99 TL aylık ödemeyle devam edebiliyor.

    6 AYLIK ÜCRETSİZ KAMPANYA DEVAM EDİYOR

    Apple, kampanya dahilindeki AirPods, HomePod mini veya belirli Beats ürünlerini satın alan yeni kullanıcılara 6 ay boyunca ücretsiz Apple Music aboneliği sunmaya devam edecek.

    Apple, bu süreyi neden indirdiğini henüz resmi olarak açıklamasa da akıllara daha önce yaşanan telif olayları geliyor.

    Daha önce ücretsiz deneme sürecinde şarkıcılara telif ücreti ödemeyen Apple, Taylor Swift gibi şarkıcıların durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirmelerinden sonra harekete geçmişti.

    Bu nedenle Apple, ücretsiz deneme süresini kısaltarak şarkıcılardan gelen baskıyı hafifletmek istemiş olabilir.

    apple


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