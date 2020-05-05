Apple, müzik servisini televizyonlara getirdi

Apple'ın müzik akış platformu Apple Music, Samsung televizyonlarda kullanılabilecek.

Son yıllarda Spotify ve Apple Music gibi müzik akış platformlarına olan ilgi bir hayli arttı. Apple, kendi müzik platformunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için ise Samsung ile anlaştı.

Samsung, Apple Music'i Smart TV platformuna entegre eden ilk televizyon markası olduğunu açıkladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Apple Music ile birlikte televizyonlarında sunduğu yaşam ve eğlence seçeneklerini genişletecek.

APPLE MUSİC'E SAMSUNG TV'LERDEN ERİŞİM

Samsung'un Smart TV modellerinde bulunacak Apple Music ile aboneler, 60 milyondan fazla şarkıyı dinleyebilecek, müzik videolarını izleyebilecek ve dünya çapındaki müzik uzmanları tarafından hazırlanan binlerce çalma listesini keşfedebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Stratejik Ortaklık ve İş Geliştirme Bölümü Başkan Yardımcısı Salek Brodsky, amaçlarının, tüketicilere her zaman en iyi eğlence deneyimlerini sunmak olduğunu belirterek, "İnsanlar evde daha fazla zaman geçirdiği için bugün bu misyona her zamankinden daha fazla bağlıyız. Geçen sene Apple TV uygulamasını sunan ilk televizyon üreticisi olduk.

Bu yıl ise Apple Music'i sunarak yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Apple ile ortaklığımız, özellikle Smart TV'lerde daha fazla içerik seçeneği aranan bir dönemde tüketicilere benzeri olmayan farklı eğlence seçenekleri sunmamıza aracı oluyor." ifadelerini kullandı.

APPLE MUSİC, SAMSUNG SMART TV'LERDE NASIL KULLANILIR

Samsung Smart TV sahipleri, Apple Music'i Samsung Smart TV Uygulama Mağazası'ndan indirilebilir ve uygulamayı açarak mevcut Apple kimlikleriyle hesaplarına erişebilir. Kullanıcılar, ayrıca yine TV üzerinden yeni bir abonelik hizmeti de başlatabilir.