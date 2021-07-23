Apple, ofise dönüş tarihini erteledi

Apple, Delta varyantı nedeniyle eylül ayında yaptığı ofise dönüş çağrısını bir ay erteleyerek akim ayına aldı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma düzenine geçmişti.

ABD'li şirket, ülkede nüfusa oranla aşılamanın artmasının ardından çalışanlarını yeniden ofislere çağırma kararı almıştı.

CEO Tim Cook, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, tüm çalışanları eylül ayından itibaren haftada üç gün ofiste görmek istediğini söylemişti.

APPLE, GERİ ADIM ATTI

Apple çalışanları tarafından tepkiyle karşılanan bu karardan geri dönüldü. Apple, özellikle virüsün Delta varyantı nedeniyle ofise dönme kararını bir ay erteledi.

Salgının gidişatını takip edecek olan şirket, eylül ayında geri çağırdığı çalışanları için yeni tarihi ekim ayı olarak belirledi.

ABD’de ofise geri dönüş adımını atan ilk şirketlerden biri olan Apple’ın bu kararının diğer şirketler için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Cook geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.