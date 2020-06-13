Apple personeli 15 Haziran'da Apple Park'a dönüyor

Apple'ın dev merkez binası Apple Park, 15 Haziran'dan itibaren yeniden açılıyor. Ancak geri dönüş, beklenenden çok daha kısıtlı olacak.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi, evden çalışma sistemine geçti.

Dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatarak, çalışanlarını eve gönderen Apple, yalnızca gerek görülen personelin genel merkezde çalışmasını istedi.

Drone pilotu Duncan Sinfield, koronavirüs nedeniyle boş kalan Apple'ın genel merkezi Apple Park kampüsünü havadan böyle görüntülemişti.

15 HAZİRAN'DA DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Uzun bir aranın ardından Apple çalışanları, 15 Haziran'dan itibaren Silikon Vadisi'ndeki Apple Park'a kademeli olarak dönecek. Ancak Apple, bu geri döüşün oldukça kısıtlı olacağını ve geri gelen herkese şirket tarafından koronavirüs testi uygulanacağını açıkladı.

Apple, Apple Park'ta yer alan ofislerin içerisindeki çalışan sayısını sınırlandıracak ve herkesin maske takmasını sağlayacak.

Ofisleri derin bir temizlikten geçiren Apple, ayrıca çalışanlarının düzenli olarak ateşini ölçüp herhangi bir belirti gösterip göstermediklerine bakacak..

Her ne kadar geri dönüş 15 Haziran'da başlayacak olsa da bazı üst düzey yöneticilerin ve donanım ve yazılım üzerinde çalışan mühendisler de dahil olmak üzere az sayıda Apple çalışanının geçen ay geri dönmeye başladığı belirtiliyor.

Bir başka Silikon Vadisi devi Facebook ise temmuz ayında çalışanlarını geri çağırmayı planlıyor.