Apple resmen duyurdu! iPhone'lara radyasyon güncellemesi geliyor Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yeni bir emre kadar iPhone 12 model telefon satışının ülkede yasaklandığını duyurmuştu. Apple, radyasyon nedeniyle satışların durmasının ardından Fransa'da iPhone 12 için yeni bir güncelleme yayınlayacak.

ensonhaber.com

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yüksek radyasyon nedeniyle iPhone 12 modellerinin yasaklandığını birkaç gün önce duyurmuştu.

Barrot, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

Fransa, güncelleme ile sorunun çözülebileceğini belirtirken, aksi halde piyasadaki tüm iPhone 12 modellerinin toplatılacağını da vurguluyor.

Fransa'nın bu açıklamasının ardından harekete geçen bazı Avrupa ülkeleri de iPhone 12 modellerinin inceleneceğini duyurdu.

Apple güncelleme yayınlayacak

Ortaya çıkan bu iddiaları başta reddeden Apple, geri adım atarak yeni bir güncelleme yayınlayacağını resmen duyurdu.

Gelen bilgilere göre Apple, radyasyon endişelerini gidermek İçin Fransa'da iPhone 12 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayacak.

Bir Apple sözcüsü cuma günü verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:

Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12'nin Fransa'da satışa devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Yapılan açıklamaya baktığımızda, güncellemenin sadece Fransa için yayınlanacağını söyleyebiliriz. Apple'ın diğer ülkelere nasıl bir yanıt vereceği ise şimdilik belirsiz.