Apple: Samsung, iPhone'ların teknolojisini çaldı

Apple'ın pazarlama şefi Greg Joswiak, Samsung'un iPhone'ların teknolojisini çaldığını iddia etti.

Apple ile Samsung, yıllardır birbirleriyle rekabet halinde olsa da birlikte iş yapıyorlar. Örneğin, eylül ayında tanıtılacak iPhone 14 modellerinin OLED ekranlarını Samsung üretecek.

Geçtiğimiz günlerde The Wall Street Journal, iPhone'ların 15 yıllık tarihini anlatan bir belgesel yayınladı.

Belgeselde konuşan Apple'ın pazarlama şefi Greg Joswiak, iki şirket arasındaki gerilimi artıracak ifadeler kullandı.

"Samsung, iPhone'ların teknolojisini çaldı"

Apple pazarlama şefi Greg Joswiak, Samsung'un rekabetçi ürünlerinin iPhone'un ilk günlerinde Apple'ı nasıl etkilediği sorulduğunda, "Samsung, iPhone'un arkasındaki teknolojiyi söküp onu büyük bir ekranla çevreledi." dedi.

Öte yandan, konuyla ilgili Samsung cephesinden herhangi bir yanıt gelmedi.



