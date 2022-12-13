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    Apple, son beş yılda Japonya'ya 100 milyar dolar yatırım yaptı

    Apple'ın Japonya yatırımı 100 milyar doları aştı. CEO Tim Cook, ülkedeki merkezlerini ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 11:39
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    Apple, son beş yılda Japonya'ya 100 milyar dolar yatırım yaptı

    Apple, salı günü yaptığı açıklamada, Japon tedarik ağına son beş yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını duyurdu.

    Apple CEO'su Tim Cook ise ülkenin yarı iletken merkez üssünü ziyaret ederek bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

    Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TSMC tarafından yapım aşamasında olan bir tesis de dahil olmak üzere, birçok yarı iletken fabrikasına ev sahipliği yapan güneybatı Japonya'daki Kumamoto şehrini ziyaret ettiğini söyledi .

    Apple'ın Japonya yatırımları hızla artıyor

    Apple yaptığı açıklamada, çok uluslu şirketlerden aile şirketlerine kadar yaklaşık 1.000 şirketi kapsayan bir ağ ile Japonya'daki tedarikçilere yaptığı harcamaları 2019'dan bu yana yüzde 30'dan fazla artırdığını söyledi.

    tim cook

    Öte yandan Apple, Sony'yi iPhone ürünleri için kamera sensörleri sağlamak üzere Japonya'daki en büyük tedarikçilerinden biri olarak adlandırdı.

    Apple, aralarında Sony, Murata Manufacturing, Keiwa, Fujikura ve Sumitomo Electric'in de bulunduğu 29 Japon tedarikçinin, 2030 yılına kadar Apple ile ilgili işletmeler için yenilenebilir enerjiye geçme taahhüdünde bulunduğunu da belirtti.


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